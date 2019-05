Spaccio e soldi falsi: arrestate due giovanissime Nei guai una 27enne e una 19enne di Eboli

Spaccio e soldi falsi, fermate due ragazze dai carabinieri. I militari di Eboli hanno arrestato per detenzione in concorso ai fini di spaccio di cocaina, la 27enne M.A e la 19enne P. G, entrambe residenti a Eboli, quest'ultima anche per il reato di detenzione di banconote contraffatte. Denunciato per entrambi i reati anche il convivente 32enne, originario di Campagna, della 19enne.

In seguito alle perquisizioni veicolari, personali e domiciliari, sono stati sequestrati 13 grammi di cocaina, 310 euro in banconote false di vario taglio. Sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione.