Ferisce la rivale in amore,17enne affidata ai servizi minorili Alla base del gesto, consumatosi ad Eboli, un ragazzo conteso

Affidata ai servizi minorili per l’attività di sostegno e di controllo la 17enne, M.A, che aveva ferito al volto con una lama la rivale in amore. La decisione è del Tribunale per i minori di Salerno.

Alla base del gesto, nel mese di marzo, vi era un ragazzo conteso tra le due adolescenti. Quel giorno le due ragazze, entrambe di Eboli, si erano incontrate per caso, nei pressi di un bar. Immediatamente, M.A. ha cominciato ad insultare la rivale. Pochi minuti e dalle parole si è passati ai fatti: la due hanno cominciato a suonarsele. Dopo essere state separate da alcuni passanti e dal ragazzo, oggetto del litigio, una delle due adolescenti si è allontanata avvicinandosi ad una fontana dove stava tentando di sciacquarsi il viso. E’ stato a questo punto che M.A. l’ha raggiunta colpendola al viso con un coltello. Subito dopo la 17enne si allontanò velocemente.

La giovane fu soccorsa e medicata. Oltre alla ferita da taglio le fu anche diagnosticato una lesione ad un premolare.