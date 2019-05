Condanna bis per l'omicidio della prostituta a Pagani Gorizia Coppola fu colpita al torace da un fendente. Morì dissanguata

I giudici della Corte di assise e di Appello di Salerno hanno inflitto la pena di 15 anni a Luigi Femiano e di 10 anni a Gennaro Avitabile accusati dell'omiocidio della prostituta Gorizia Coppola. In primo grado, con il rito dell’abbreviato, erano stati inflitti 14 anni Femiano, autore dell’omicidio, e 16 anni ad Avitabile il quale aveva assistito.

La donna che si prostituiva per vivere fu assassinata la notte tra il 2 e 3 maggio del 2017. L’omicidio avvenne in via Mangioni a Pagani, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Avitabile e Femiano proposero alla donna un rapporto sessuale, ma non avevano alcune intenzione di sborsare denaro. Una pretesa alla quale la 44enne rispose con un diniego. I due ragazzi che erano a bordo di una Citroen si allontanarono. Ma dopo aver percorso poco più di una decina di metri tornarono indietro e tentarono di spaventare la donna, proponendo poi nuovamente di avere un rapporto sessuale. Ovviamente, la donna si negò nuovamente e probabilmente al diniego fece anche seguito qualche battuta che fece inalberare i ragazzi. A questo punto Avitabile passò a Femiano un coltello con una lama lunga 25 centimetri.

Luigi Femiani affondò il fendente nel torace della 44enne che morì dissanguata.