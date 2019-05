Opere abusive in Costiera Amalfitana: sequestri e denunce In azione i carabinieri. Gli illeciti messi a segno a Amalfi, Tramonti, Furore, Praiano, Maiori

Controlli anti abusivismo dei carabinieri della Compagnia di Amalfi e delle Stazioni dipendenti su tutto il territorio della Costiera Amalfitana, individuate opere abusive e denunciate 12 persone.

I militari della Stazione di Amalfi hanno scoperto e sequestrato a Furore la realizzazione abusiva di un vero e proprio tracciato stradale in cemento di circa 120 metri di lunghezza, con annessa una rampa d'accesso di ulteriori 25 metri, ancora in fase di ultimazione.

Ad Amalfi, invece, sono stati trovati, in tre differenti immobili in centro, un frazionamento dei locali illegittimo, un soppalco abitabile in legno con scala ed una tettoia esterna in lamiera.

A Tramonti, sempre i carabinieri della locale stazione, hanno beccato un cittadino che stava sbancando grandi quantità di roccia e terreno per realizzare un'area di parcheggio estesa per 100 metri quadri, in totale assenza di titoli autorizzativi.

L'uomo è stato denunciato e l'opera sequestrata. Sempre in Costiera Amalfitana a Praiano, i militati della stazione di Positano, hanno denunciato il proprietario di un immobile perché aveva realizzato varie opere abusive nel suo immobile, tra queste la trasformazione di una finestra in porta d'accesso per il balcone con annesso un terrazzino in legno completamente abusivo.

A Maiori, i militari hanno infine scoperto e sequestrato un manufatto abusivo di due vani, denunciando il proprietario.