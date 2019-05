Scontro tra moto e auto: ferito un 16enne Il ragazzo si è fratturato una gamba

Scontro tra auto e moto a Giffoni Valle Piana, ad avere la peggio un ragazzo di 16 anni che si trova ora ricoverato all’Ospedale di “Ruggi D'Aragona” di Salerno. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 13 nei pressi di un supermercato.

La Ducati 125 su cui viaggiava il 16enne, per cause ancora non chiare, si è scontrata contro una Fiat Croma. Nell’impatto il motociclista si è fratturato una gamba. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VoPi. Al ragazzo sono state prestate le prime cure ed è stato trasportato poi nel nosocomio salernitano.