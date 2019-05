Ferito in Costiera, escursionista salvato in elicottero Provvidenziale l'intervento di Aeronautica militare e Soccorso alpino: necessari i visori notturni

Un elicottero dell'Aeronautica militare è intervenuto la scorsa notte per effettuare il recupero di un escursionista di 38 anni rimasto gravemente ferito sul Monte Falerzio, in prossimità del Santuario della Madonna dell'Avvocata, nel territorio di Maiori, sulla costiera amalfitana. L'elicottero militare, uno degli assetti della forza armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è alzato in volo dalla base militare di Pratica di Mare - sede dell'85esimo Centro SAR (Search and Rescue) del 15 Stormo - ed ha raggiunto in pochi minuti l'impervia zona montana dove si trovava l'infortunato.

In collaborazione con gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania e grazie all'uso dei visori notturni in dotazione all'Aeronautica, l'equipaggio ha recuperato l'infortunato e lo ha trasferito presso un'elisuperfice di Pontecagnano dove è stato soccorso dai sanitari del 118.