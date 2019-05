Albanella: candidato sindaco arrestato e pneumatici squarciati Ancora tensione nel comune cilentano

Ancora tensione nel comune cilentano di Albanella dove ignoti hanno squarciato le gomme dell'auto di Domenico Capozzoli, marito di Paola Zunno, assessore uscente. Proprio Capozzoli ha pubblicato la foto della vettura sul suo profilo Facebook commentando: “Se godete per così poco...mi fa piacere per voi...Siamo tornati ai tempi dei guelfi e ghibellini...se questo significa fare politica...aimè siamo messi proprio male...”.

Capozzoli ha detto che sporgerà denuncia.

Non accenna dunque a migliorare il clima di tensione che sta caratterizzando queste ultime ore prima delle elezioni amministrative nel paese della provincia di Salerno dove, nei giorni scorsi, è stato arrestato il candidato sindaco Pasquale Mirarchi, ancora in corsa per indossare la fascia tricolore.