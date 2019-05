Centola, dissequestrato il camping "River Sea" La decisione del Tribunale del Riesame

Dissequestrato il camping “River Sea”. Il tribunale del Riesame, presidente Gaetano Sgroia, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania lo scorso 8 aprile. Dopo un lungo iter e alla vigilia della stagione estiva la famiglia Cerullo, difesa dagli avvocati Carla Maresca e Raffaele Greco può disporre nuovamente dell’intera struttura.

I sigilli furono apposti dai carabinieri della stazione di Centola. All’interno del campeggio, secondo il Gip, sarebbero sono stati realizzati interventi, anche strutturali, senza osservare l’iter procedurale previsto dalle norme in materia. In particolare i carabinieri avrebbero constatato, all’interno dell’area demaniale, un aumento di superficie di 1.200 metri quadri ed un incremento di cubatura di 3.600 metri quadrati, il tutto in difformità ed in totale assenza dei titoli autorizzativi.

Per il Riesame gli interventi contestati risalgono a circa dieci anni fa e non sono ex novo per cui il reato è addirittura prescritto.