Schiacciato da una pressa: grave operaio Il 56enne si è ferito mentre lavorava all'isola ecologica a Castellabate

Momenti di paura questa mattina a Castellabate. Un operaio 56enne, per cause ancora da accertare, è rimasto con le gambe incastrate sotto una pressa per il cartone, mentre lavorava presso l’isola ecologia. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L'uomo è stato portato all'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno, le sue condizioni sarebbe gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto.