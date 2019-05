Arrestato per violenza sessuale, torna libero La compagna in una seconda dichiarazione ha parlato di rapporti consensuali

Era stato ammanettato con la grave accusa di violenza sessuale, percosse e maltrattamenti ai danni della moglie. Dopo diverse settimane di carcere torna in libertà G.D.M. Il Tribunale del Riesame, presidente Sgroia, ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Giuseppe Russo, difensore di G.D.M., avversa all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, lo scorso 8 maggio.

La decisione dei giudici del Riesame è stata assunta a seguito delle indagini difensive presentate dal legale di G.D.M. In particolare, sono state presentate ulteriori dichiarazioni della persona offesa. Dichiarazioni che, contraddicendo quelle rese in precedenza parlano di un rapporto sessuale consenziente e non di violenza.

In un primo momento la donna aveva affermato che il compagno minacciandola e percuotendola l’aveva obbligata ad avere un rapporto orale.