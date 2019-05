Scoperto a spacciare: arrestato 41enne Trovato con 31 grammi di marijuana

Scoperto a spacciare, nei guai 41enne. In azione nel pomeriggio di ieri gli agenti di polizia del commissariato di Battipaglia, che hanno arrestato l’incensurato 41enne G.N., resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione al dettaglio.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti gli atteggiamenti assunti dal 41enne che, con fare circospetto, si era incontrato poco prima con una giovane donna in un luogo appartato. Il successivo controllo da parte degli agenti ha consentito di trovare 31 grammi di marijuana, nascosta nello zainetto dell’uomo, stupefacente già suddiviso in dosi, pronte per lo spaccio.

Gli agenti hanno poi eseguito anche una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, in seguito alla quale è stato trovato e sequestrato un kit completo adoperato per la coltivazione della marijuana. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in casa dei genitori.