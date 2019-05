Scontro auto-camion, quattro persone in ospedale L'incidente sulla Statale 18 nel territorio del comune di Battipaglia: 2 sono in gravi condizioni

Grave incidente stradale oggi pomeriggio in provincia di Salerno. Per cause ancora in corso di accertamenti un'auto si è scontrata con un camion. L'impatto è avvenuto sulla Statale 18, nel territorio del comune di Battipaglia.

Quattro le persone ferite, soccorse dai sanitari del 118: due di loro sono in gravi condizioni, ma per fortuna non in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro, i carabinieri della compagnia di Battipaglia.