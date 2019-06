Tragedia sulla Cilentana: 2 vite spezzate, comunità a lutto Perdono la vita Raffaele e Francesco. Oggi i funerali

Un drammatico destino, due comunità a lutto per la morte di Francesco Merola 33 anni e Raffaele Vivone di 49. Castelnuovo Cilento e Ceraso piangono due vite strappate per sempre in un tragico incidente stradale, sulla Cilentana. Uno scontro frontale all'alba di ieri nei pressi della curva all'uscita di Perito che non ha lasciato scampo ai due. Le auto accartocciate e i corpi intrappolati tra le lamiere, questo il drammatico scenario che si sono ritrovati i soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e gli operatori del 118. Il 49enne era ancora vivo all'arrivo dei sanitari, è stato elitrasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è morto poco dopo. Ancora non è chiara la dinamica dello scontro, forse uno dei due automobilisti ha invaso l'altra corsia, complice una distrazione e l'alta velocità. Sul caso indaga la procura di Vallo della Lucania, le salme sono state restituite alle famiglie per i funerali.

Merola, originario di Vallo Scalo, era un appassionato di body building, il padre gestisce una rivendita di mezzi agricoli e ricambi. Vivone, che lascia moglie e quattro figli, faceva il macellaio a Ceraso.