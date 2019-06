Rubano a casa di anziani: arrestati badante e complice I due avrebbero sottratto dall'abitazione di Minori soldi e gioielli per un valore di 20mila euro

Rubano a casa di una coppia di anziani, arrestati la badante e il suo complice. Si tratta di un 40enne di Baronissi ed una 38enne di Salerno, entrambi già noti alle forze dell'ordine, fermati dai carabinieri di Maiori ed Amalfi per furto aggravato nell’abitazione di due anziani di Minori, nella quale la donna aveva lavorato sino a qualche giorno prima.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, alle 7:30 circa i due sarebbero arrivati in auto a Maiori, imboccando immediatamente la scalinata che porta direttamente all’abitazione degli anziani, in pieno centro. Camuffati con tuta, occhiali e cappellino, avrebbero approfittato dell’assenza dell’anziano marito che si era diretto alle Poste, e della condizione inerme dell coniuge, allettata, per forzare la porta di ingresso ed entrare in camera dove avrebbero rapidamente trovato un cofanetto che conteneva molti soldi contanti, buoni fruttiferi, monili d’oro per un valore ancora da stimare ma non inferiore a 15-20 mila. Poi la fuga in auto.

Il marito, una volta rientrato, ha dato l'allarme, innescando le indagini. Dalle immagini di videosorveglianza del comune e degli esercizi commerciali limitrofi, i militari hanno identificato i presunti autori e la loro autovettura. Hanno raggiunto le loro abitazioni a Salerno e Baronissi dove però non era presente nessuno, e poi, intorno alle 15, sono riusciti a sapere dove si trovasse l’abitazione di Salerno in cui la badante stava da poco svolgendo la sua attività lavorativa. Una volta sul posto hanno trovato i due indagati che si stavano salutando. Li hanno bloccati, trovando solo parte della refurtiva, pari a 3.500 euro, e ,i hanno arrestati. .