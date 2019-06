Pesca illegale, scattano i sequestri della Guardia costiera Multe e denunce nelle acque antistanti il litorale di Eboli

Capitaneria di porto di Salerno al lavoro questa mattina nello specchio d'acqua che fa riferimento al comune di Eboli, con l'obiettivo di contrastare la pesca illegale. In località "Foce Sele" i militari hanno sorpreso un pescatore sportivo che utilizzava un attrezzo non consentito: per lui è scattata una maxi multa da mille euro, oltre al sequestro di una rete da posta di circa 800 metri.

Una motovedetta ha invece rinvenuto, sempre sul litorale ebolitano, alcune nasse da pesca e una rete di circa mille metri non segnalati: in questo caso, oltre al sequestro degli attrezzi, è scattata anche una denuncia penale contro ignoti per violazioni in materia di sicurezza della navigazione, mentre il pescato rinvenuto è stato dichiarato non idoneo al consumo umano dal personale Asl ed è stato dunque destinato alla distruzione.