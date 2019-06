Arrestato spacciatore 50enne dalla polizia Si trova ai domiciliari a Battipaglia

Trovato con la droga in auto, arrestato un 50enne. In azionegli agenti del commissariato di Battipaglia, che durante il controllo di un’autovettura e del relativo conducente F.M., già noto alle forze dell'ordine, hanno trovato l'uomo in possesso di sei confezioni di eroina e di cinque confezioni di cocaina, il tutto racchiuso in altrettanti involucri in cellophane, pronte per essere ceduti a tossicodipendenti.

F.M. è stato dichiarato in arresto e si trova ora ai domiciliari.