Casa in fiamme, i vicini salvano gli occupanti marocchini Una donna ha riportato ustioni agli arti ed è ricoverata in ospedale

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti ieri in via Alfieri, in località "Licinella" di Capaccio Paestum. Un incendio si è propagato nell'abitazione di una famiglia di marocchini, forse a causa di una fuga di gas. A notare le fiamme sono stati i vicini, i quali hanno subito allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Provvidenziale anche la tempestività dell'intervento degli stessi residenti, che hanno circoscritto il rogo evitando guai peggiori.

Uno degli occupanti dell'abitazione, una donna, è stata trasportata in ospedale per le ustioni riportate agli arti. I vicini hanno salvato non solo gli immigrati, ma anche la distruzione dell'edificio evitando che la bombola di gas in casa potesse scoppiare.