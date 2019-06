Tragico incidente stradale sulla statale: muore motociclista Ha perso la vita tra Postiglione e Serre finendo contro un muretto

Tragico incidente stradale questa mattina sulla strada statale 91, tra Postiglione e Serre, in provincia di Salerno. A perdere la vita un 52enne, F.P., residente in provincia di Napoli. L'uomo era a bordo della sua moto, una Yamaha R1 in comagnia di altri centauri. Ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro.

Pare abbia perso l'equilibrio andandosi a schiantare contro un muretto adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli e i sanitari del 118 che lo hanno condotto all'ospedale di Eboli in codice rosso, dove poco dopo l'arrivo ha perso la vita. Sul caso indagano i militari.

Nel pomeriggio di oggi ci sarà l'esame esterno presso il nosocomio ebolitano da parte del medico legale che potrà chiarire le cause effettive del decesso.