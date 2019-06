Perde cellulare con le foto del figlio morto: lo sfogo Alla mamma del piccolo Alessandro Farina restituiscono solo la scheda

“Purtroppo oggi è l'8° giorno che non ho più il cellulare anzi quel cellulare dove c'erano i nostri ricordi i nostri messaggi, il mondo intero ha condiviso questo dolore dandomi consigli come recuperare i dati... trasmettendomi affetto. Ma purtroppo c'è ancora gente senza cuore, senza rispetto per il dolore degli altri”.

Così con un post sulla sua pagina Facebook Tiziana Morra, mamma di Alessandro Farina, il ragazzino di Pellezzano morto due anni fa commenta quello che le è accaduto, dopo che ha perso il cellulare sul quale aveva conservato le immagini del figlioletto.

La donna aveva lanciato un appello per ritrovare il suo telefono perso in località Croce.

Purtroppo le è stata restituita solo la scheda, come lei stessa ha scritto. “Ecco il telefono non è stato trovato, nè ci sono residui di cellulare rotto a terra, però ho ricevuto la Microsd, una scheda piccola nera è stata trovata e il resto no.

Non ci posso credere. Purtroppo i messaggi vocali stavano su quel cellulare e il resto delle foto stavano lì ma per questa persona il valore di quel cellulare era più grande del mio dolore... Nonostante le avrei fatto un regalo in denaro, oppure comprato il cellulare, ha preferito farmi del male.

Penso che la cattiveria umana non abbia limite” ha concluso la donna.