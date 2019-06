Scontro tra auto e moto: gravi due ragazzi Due ventenni in prognosi riservata. Lo scontro nei pressi di Giffoni Valle Piana

Scontro tra auto e moto nei pressi di Giffoni Valle Piana, in via Geatano Andria, in località San Giorgio. Ancora non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto, sul posto sono intervenuti i soccorsi del Vopi e la Croce Bianca. Ad avere la peggio un ragazzo e una ragazza di 20 anni, attualmente il prognosi riservata.