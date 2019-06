Tenta il furto in casa con all'interno i proprietari: beccato Arrestato un 30enne marocchino

E' stato fermato dai carabinieri mentre cercava di scappare da un appartamento a Pontecagnano Faiano dopo averlo svaligiato. Il trentenne di origini marocchine H.Y., irregolare sul territorio e già noto alle forze dell'ordine, fermato dai militari su una grondaia, è stato portato in carcere, la refurtiva restituita ai legittimi proprietari che erano in casa e non si sono accorti di nulla.

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato anche un 20enne e un 27enne, tutti con precedenti di polizia, sempre per tentato furto in un'abitazione.