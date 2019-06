Sorpreso a spacciare davanti alla scuola: arrestato 20enne Stava cedendo droga ad alcuni ragazzi

Scoperto a spacciare, arrestato dai carabinieri della compagnia di Salerno. L.M., ventenne salernitano di origine ucraina, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona ed il patrimonio, già denunciato alcune settimane addietro per lo stesso reato, è stato arrestato dopo essere stato fermato, in flagranza di reato, mentre era intento a cedere alcune dosi di sostanze stupefacenti, di vario tipo, ad alcuni giovani che si trovavano nei pressi di un noto istituto scolastico di Pontecagnano. Il giovane, poi sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di diverse dosi già confezionate di cocaina, crack ed eroina, nonché della somma in contanti di 50 euro, in banconote di vario taglio, verosimile provento dello spaccio, tutto sottoposto a sequestro.

Dopo la convalida, il Gip ha disposto per il ventenne l’obbligo di dimora nel Comune di Pontecagnano con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione Carabinieri dello stesso Comune.