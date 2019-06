Eroina in auto: arrestato nigeriano 27enne La droga era nel posacenere della vettura

Scoperto dai carabinieri con dell'eroina in auto. Il 27enne O.O., di origine nigeriana e dimorante nel comune di Aversa, con precedenti specifici ed irregolare sul territorio nazionale, è stato seguito e raggiunto, per poi essere fermato, dai carabinieri nei pressi della Stazione Ferroviaria di Cava dei Tirreni. Era a bordo di un'auto. In seguito ad una perquisizione personale e veicolare, nel posacenere e nel portadocumenti della vettura, i militari hanno trovato e sequestrato eroina, suddivisa in quattro ovuli per un totale di quarantaquattro grammi, nonché la somma in contanti di 900 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dello spaccio.

Il giovane è stato condotto in carcere.