Giù dal tetto di una scuola: muore 60enne L'uomo lavorava nell'istituto di Nocera Inferiore

Dramma questa mattina a Nocera Inferiore. A perdere la vita un uomo di circa 60 anni, tecnico di laboratorio di professione in una succursale del liceo a Cicalesi. E' deceduto dopo essere precipitato dal tetto dell'istituto. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

Per il momento non si escluderebbe alcuna ipotesi, anche quella del suicidio. Inutile ogni tentativo di soccorrere il 60enne, sul posto sono intervenuti il dirigente e gli operatori scolastici, poi il 118, che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale Umberto I, di Nocera Inferiore.

Nell'impatto avrebbe riportato una serie di fratture multiple, ferite troppo gravi che gli sono costate la vita. Dolore e sgomento a Nocera per quanto accaduto, una tragedia che ha sconvolto colleghi, amici e familiari.