Picchiato da un compagno di classe in gita: in ospedale I genitori si rivolgono alle forze dell'ordine e denunciano l'accaduto

E' stato preso a pugni dai suoi compagni di classe durante una gita. Ferite e contusioni per un minorenne che frequenta una scuola media statale ad Eboli. I genitori del ragazzo lo hanno così accompagnato in ospedale dove è stato medicato e giudicato guaribile in cinque giorni, questa la prognosi dei sanitari. Si sono poi rivolti alle forze dell'ordine denunciando l'accaduto. Pare che i professori e il dirigente scolastico non sapessero nulla di questo episodio. Il giovanissimo ha raccontato di essere stato picchiato da un compagno che darebbe spesso problemi importunando anche altri coetanei.

Intanto sul caso sono scattate le indagini da parte delle forze dell'ordine e interne all'istituto.