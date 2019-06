Cocaina nascosta: la scova il cane Pocho della polizia La droga era in un anfratto di un condominio a Nocera

Controlli serrati della polizia a Nocera Inferiore per il contrasto alle sostanze stupefacenti, soprattutto in ambito giovanile, gli agenti, supportati da unità cinofile antidroga di rinforzo della Questura di Napoli hanno messo a segno diverse perquisizioni nell’Agro nocerino-sarnese, in particolare nei centri di Nocera Inferiore e Pagani. Nelle prime ore del pomeriggio a Pagani, in via Pagliarone, durante una perquisizione locale, “Pocho”, cane dell’unità cinofila antidroga della Questura di Napoli, ha consentito di scovare, abilmente nascosti all’interno di un anfratto di un androne condominiale, 50 grammi di cocaina già confezionata in dosi, pronta per il successivo spaccio.

“Pocho”, con il suo infallibile fiuto, è riuscito a scovare la sostanza stupefacente nascosta in un buco dove passano le tubature dell’acqua e ricavato dietro ad un grosso serbatoio. Il punto individuato dal cane era quasi inaccessibile ed evidentemente conosciuto soltanto a chi vi nascondeva la sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori accertamenti per appurare, anche tramite la visione dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza, chi frequentasse quel condominio per individuare il detentore dello stupefacente.

A Nocera Inferiore, invece, nell’ambito della stessa attività, è stato eseguito un controllo antidroga presso una nota pizzeria, all’interno della quale è stato rintracciato T.F., 18enne di Nocera Inferiore, in possesso di circa 3 grammi di hashish detenuto per uso personale. Gli agenti hanno provveduto al sequestro amministrativo della sostanza stupefacente e alla conseguente segnalazione del diciottenne alla Prefettura di Salerno.