Ritrovato il cellulare della mamma del piccolo Alessandro Le foto e i video del figlio scomparso sono state cancellate

E' stato ritrovato il cellulare di Tiziana Morra, la madre di Alessandro Farina il ragazzino di Pellezzano morto prematuramente. A darne notizia proprio la mamma del 13enne dalla sua pagina Facebook. All'accensione però l'amara scoperta, il telefono è stato resettato.

La madre di Alessandro aveva lanciato un appello via social per ritrovare il cellulare sul quale erano conservate foto e file audio del figlio scomparso nel 2017. “Tutto cancellato, purtroppo chi l'ha preso non aveva dato valore ai contenuti pur sapendo di chi era e il mio dolore...non ho più parole, sono senza cuore, delusa”. Ha scritto amareggiata la donna.