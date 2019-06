Minaccia di buttare figlia di 4 mesi dal balcone: arrestato Un 35enne ha prima picchiato la compagna. Intervengono i carabinieri e i vigili del fuoco

In preda a un raptus picchia la compagna e minaccia di gettare la figlia di quattro mesi dal balcone. In azione i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgieri, che hanno arrestato un 35enne originario del Darfour ma residente a Ceraso, richiedente asilo politico, perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La donna ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Si è evitato il peggio solo grazie all'intervento

dei carabinieri e dei vigili del fuoco.