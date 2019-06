Forzano posto di blocco e finiscono contro il guard rail Arrestato uno straniero

Forzano un posto di blocco e poi vanno a sbattere contro il guard rail. Finisce male la fuga di tre cittadini marocchini che nella notte tra sabato e domenica, a bordo di una Polo con targa bulgara, hanno forzato sul litorale di Battipaglia, all'altezza di Ligo Lago, i controlli dei carabinieri di Battipaglia. La vettura è sbandata finendo contro il guard rail: due dei tre sranieri sono riusciti a fuggire, mentre il terzo è stato fermato.

Si tratta di un cittadino irregolare, 30 anni - M.Z. le sue iniziali-, senza documenti. All'interno della vettura, c'erano numerose taniche pronte per essere riempite ed altro occorrente per commettere furti di gasolio. Sarebbero state in grado di contenere, precisamente, circa 500 litri di gasolio.

Il giovane è stato ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale.