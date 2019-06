Evasione fiscale, maxi sequestro ad un imprenditore di Eboli Sigilli a beni fino a 1.7 milioni di euro

Operazione della Guardia di Finanza di Salerno che, su disposizione della Procura, ha sequestrato beni, fino a 1.7 milioni euro, di un imprenditore di Eboli, C.C le sue iniziali, accusato di “omessa presentazione della dichiarazione” previsto e punto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 74/2000.

Le indagini sono partite da una verifica fiscale svolta dalla Fiamme Gialle nei confronti di un’impresa che opera nel settore del commercio al dettaglio di apparecchi audio e video ed hanno portato a scoprire l’omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle Imposte Dirette e dell’Iva. Sarebbe stato accertato che il titolare dell’attività commerciale abbia omesso di versare, negli anni d’imposta 2013 e 2014, imposte dirette per oltre 960 mila euro e l’Iva per più di 730 mila euro. Al termine dei controlli sono stati sequestrati fabbricati e terreni, disponibilità finanziarie e quote societarie 7/o partecipazioni in altre società per un valore complessivo di oltre un milione di euro.