Incidente sulla SS 19: quattro persone ferite Un'auto si è ribaltata sulla carreggiata

Incidente stradale la scorsa notte sulla Strada Statale 19 che collega i comuni di Eboli e Battipaglia. Per cause ancora da accertare si sono scontrate tre automobili: una Hyundai Atos, due Peugeot 206, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso le quattro persone ferite. Diversi traumi e qualche contusione, i malcapitati sono comunque stati trasportati in ospedale per accertamenti. Al lavoro i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Intanto sul caso indagano i carabinieri.