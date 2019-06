Bimbo intrappolato in auto al sole: salvato Momenti di paura: la vettura si era chiusa automaticamente

Momenti di paura a Pontecagnano, in via Sanzio, dove un bimbo di 3 anni è rimasto intrappolato in auto. Appena la madre è scesa, la vettura si è chiusa automaticamente, cone le chiavi rimaste nell’abitacolo.

La donna, sotto choc, ha chiamato i soccorsi. E' intervenuta una ambulanza del Vopi, i volontari hanno rotto il vetro, aprendo così la vettura e salvando il bimbo che fortunatamente era in buone condizioni.