Coltiva la marijuana nel bagno di casa: arrestato 21enne Nell'abitazione del giovane trovate dai militari otto piante alte circa un metro e mezzo

Coltiva la marijuana nel bagno di casa. La scoperta dei militari della stazione di Giffoni Valle Piana nel comune di Picentini, in via Rinaldi. La serra fai da te nell'abitazione è di un 21enne D.F.F., fermato in strada e trovato dai carabinieri con della marijuana addosso. Dopo la perquisizione in casa è stata rinvenuta la coltivazione rudimentale, con otto piante alte circa un metro e mezzo, fertilizzanti, lampade utili per la coltivazione e bilancini di precisione. Il 21enne è stato arrestato e sottoposto all'obbligo di firma.