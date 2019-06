Sindaco investito da auto pirata: "Sto bene" Il primo cittadino di Baronissi rassicura tutti

“Voglio rassicurare i tanti che in queste ore hanno appreso del mio incidente: sto bene! Un po’ malconcio ma bene.

Purtroppo un’auto pirata mi ha travolto a Salerno mentre ero in sella allo scooter, fuggendo poi via. Grazie a chi mi ha soccorso, ai sanitari che mi hanno subito medicato, ai tanti che da ieri mi stanno chiamando per sincerarsi delle mie condizioni di salute. Ho una costola incrinata e un po' di escoriazioni ma tornerò presto al lavoro.

Buon sabato a tutti e grazie ancora!”. Si affida ad un messaggio sulla sua pagina Facebook il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, travolto da un'auto pirata ieri a Salerno. Il primo cittadino ringrazia quanti gli sono stati vicini. La donna alla guida della vettura non si è fermata a soccorrerlo.