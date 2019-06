Tentata rapina: arrestata la banda dell'agro Programmava un colpo ai danni di un imprenditore

Tentata rapina e ricettazione, arrestate dai carabinieri di Nocera Inferiore, 4 persone di Angri e Pagani di età compresa tra i 41 e i 60 anni. L'operazione, coordinata dalla procura dell'agro, e condotta dai carabinieri nocerini e di San Valentino Torio ha come oggetto le rapine a commercianti e imprenditori del territorio. I 4, già noti alla forze dell'ordine, avrebbero programmato di portare via il denaro ad un imprenditore che si stava recando a versare del denaro contante.

L'intervento degli uomini dell'arma ha permesso di bloccare il gruppo, prima che entrasse in azione, recuperando sia la pistola scacciacani che il motorino, risultato rubato a Vietri sul Mare, che sarebbero serviti per mettere a segno il colpo. Gli arrestati si trovano in carcere.