Ladri di gasolio: scoperti dai carabinieri Trovate 11 taniche contenenti 300 litri di gasolio

Ladri di gasolio, a scoprirli i carabinieri di Eboli in azione la scorsa notte in località Saginara, in una strada interpoderale che costeggia l’area di servizio Campagna Ovest dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

La banda, composta da 4 persone, è fuggita nelle campagne circostanti dopo essere stata sorpresa vicina ad una Fiat Punto risultata rubata. Nell’auto rinvenute 14 taniche di plastica vuote mentre nelle vicinanze altre 11 taniche contenenti circa 300 litri di gasolio per autotrazione sottratto, attraverso tubi, da un camion in sosta nell’area di servizio. Il gasolio è stato recuperato e la Fiat è stata restituita al proprietario. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei malviventi.