Professoressa muore in casa: trovano la salma dopo 5 giorni L'anziana viveva da sola. A lanciare l'allarme la sorella

L'hanno trovata senza vita in casa, morta da 5 o 6 giorni. Dramma della solitudine a Nocera Inferiore. A perdere la vita una ex professoressa settantenne residente in via Montalbino. Ieri sera intorno alle 23:30 hanno fatto irruzione nella sua abitazione gli agenti del locale commissariato che hanno rinvenuto il cadavere. Inutili i soccorsi. A lanciare l'allarme la sorella della donna che non aveva sue notizie da tempo. I primi rilievi indicano che la morte risalirebbe a cinque, sei giorni fa. Pare che l’anziana vivesse da sola in casa.