Incidente tra auto e moto: 21enne in rianimazione Era a bordo della sua Honda quando si è scontrato con una Fiato Bravo

Si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania un 21enne vittima di un incidente stradale. Lo scontro nella tarda serata di ieri a Capaccio Scalo, nei pressi della rotatoria tra via Magna Graecia e via Pertini.

Il ventunenne a bordo della sua Honda si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una Fiat Bravo, finendo con violenza sull'asfalto. Soccorso dall'équipe dell'ambulanza rianimativa della Croce Azzurra, è stato trasportato d'urgenza in ospedale.