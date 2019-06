Incendio nella fabbrica di calcestruzzi: fumo per chilometri Distrutti due capannoni dalle fiamme. Al lavoro i vigili del fuoco

Spaventoso incendio in una fabbrica di Castel San Giorgio. Una grossa coltre di fumo nero visibile per chilometri si è diffusa in tutto l'agro nocerino. In fiamme la Villani Calce. Il rogo è divampato, per cause ancora da accertare, questa mattina, poco dopo le dieci. Bruciati due capannoni della nota azienda di calcestruzzi che si occupa anche della vendita di materiale edile oltre che di vernici e solventi. Ingenti i danni alle strutture. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, impegnati per ore nel cercare di domare l’incendio. Al lavoro anche le forze dell’ordine per individuare le cause dell'incendio, che potrebbe stato generato da un corto circuito. I titolari dell'azienda hanno fatto sapere di non aver mai ricevuto minacce.