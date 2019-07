Sangue sulle strade: scontro tra due veicoli, tre feriti L'incidente in tarda serata sulla SS166 degli Alburni: tutti trasportati in ospedale

Poteva essere ben più pesante il bilancio di un grave incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sull Statale 166 degli Alburni, tra Capaccio Paestum e Roccadaspide. Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli - una Citroen e un'Audi - si sono scontrate.

Tre le persone ferite e trasportate negli ospedali di Eboli e Battipaglia: sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno effettuato i rilievi del caso.