Controlli dei carabinieri in Costiera: multe e denunce Segnalati quattro giovani trovati in possesso i hashish e marijuana

Controlli dei carabinieri in Costiera Amalfitana. In azione i militari dell'Aliquota Radiomobile e le Stazioni di Amalfi, Maiori, Tramonti, Positano e Ravello che hanno sottoposto a controllo circa 200 fra autovetture e motociclisti con i rispettivi passeggeri, sanzionandone 13 scoperti privi di assicurazione e/o revisione.

Nel corso delle notti di movida, invece, sono stati segnalati alla prefettura 4 giovani trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale, ritirate anche tre patenti: la prima ad un 30enne di Maiori che si trovava alla guida sotto l'effetto di cocaina, come accertato con drug test, per cui veniva anche denunciato penalmente.

La seconda ad un 20enne di Angri trovato alla guida mentre fumava uno spinello, con un'altro già pronto. La terza ad un giovane 28 enne di Torre del Greco, alla guida con un tasso alcolemico di 1.44 g/l.