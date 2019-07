Amalfi: turista americana trovata morta in albergo La donna era in viaggio da sola

Una turista americana di 49 anni è stata trovata morta in albergo ad Amalfi. La donna era in viaggio da sola. A scoprire la salma i camerieri della struttura. Pare soffrisse di cirrosi epatica e che al momento del ritrovamento fosse deceduta da ore. Dopo l'esame esterno che ha accertato le cause naturali della morte il cadavere è stato restituito ai familiari.