Incidente sull'A30, 4 chilometri di coda in autostrada Tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta

Caos e disagi sull'autostrada A30 Caserta-Salerno a causa di un incidente. Il sinistro è avvenuto tra Mercato San Severino e la barriere di Salerno, in direzione Caserta.

Sul posto il personale Anas, le ambulanze del 118 e la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica. Gravi le ripercussioni per la viabilità: si registrano, infatti, ben 4 chilometri di coda nel tratto in questione.

IN AGGIORNAMENTO