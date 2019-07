Coppia appartata in auto rapinata da quattro banditi Sarebbero tutti extracomunitari: finestrini frantumati a sprangate per farsi consegnare i soldi

I carabinieri della compagnia di Battipaglia indagano sulla denuncia presentata da due persone - un imprenditore 40enne della città e una donna - che hanno raccontato di essere stati rapinati in piena notte in località "Santa Lucia". Stando al racconto delle vittime, mentre si trovavano in auto, sarebbero state aggredite da un gruppo di persone, con ogni probabilità stranieri.

Almeno quattro i banditi all'opera, che avrebbero frantumato i vetri dell'automobile costringendo l'uomo e la donna a consegnare i soldi. Dopo aver raccolto il bottino, si sono allontanati senza ulteriori violenze. Entrambi sono stati medicati all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia a causa delle ferite provocate dai vetri rotti.