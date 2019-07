Colpo in banca: ladri armati di piccone portano via 8mila euro Il furto nella filiale di Bellizzi della Bcc

Colpo in banca da 8mila euro. In azione una banda composta da tre persone che, incappucciate e armate di mazze e picconi, hanno scardinato la cassa continua della Bcc (Banca di Credito Cooperativo) di Bellizzi. A chiamare i carabinieri un passante, l’allarme dell’istituto di credito non è infatti suonato. Intanto sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri che sono fuggiti via con il bottino.