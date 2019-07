Violenze e abusi: interviene la polizia Tentata truffa nei confronti di un'anziana: denunciato un uomo del napoletano

Violenze e abusi, interviene la polizia. In seguito a indagini curate dagli agenti il Tribunale di Salerno ha irrogato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un uomo, già noto alle forze dell'ordine perché dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, indagato per condotte violente ai danni della convivente, dai maltrattamenti alle lesioni, alla violenza sessuale ed al tentato omicidio.

Inoltre, il Questore di Salerno, nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti per tutelare le fasce più deboli della popolazione, ha emesso il provvedimento del divieto di ritorno in un comune della costiera amalfitana, per la durata di anni tre, a carico di un pregiudicato, proveniente dalla provincia di Napoli, denunciato recentemente per aver tentato di estorcere una somma di denaro ad un’anziana donna, raggirandola con l’inganno dopo averne carpito la fiducia.