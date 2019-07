Tragedia in mare: sub muore incastrato negli scogli Il corpo recuperato dalla Guardia costiera: fatale una battuta di pesca

E' stato recuperato solo dopo le 20 il corpo senza vita del sub incastrato negli scogli del porto di Cetara durante una battuta di pesca. Al lavoro due motovedette e un gommone della Capitaneria di porto per le ricerche, dopo l'allarme scattato nel pomeriggio.

Il cadavere è stato portato a terra dai sommozzatori della Guardia costiera giunti da Napoli. Inutili purtroppo i soccorsi, per il sub non c'è stato nulla da fare.

Stando ai primi riscontri, la vittima sarebbe un dipendente bancario con la passione per le immersioni: un volto noto a Cetara, certamente un pescatore esperto. Da chiarire cosa possa essere andato storto: la Guardia costiera sta cercando di ricostruire la dinamica della tragedia, forse arrivata proprio durante una battuta di pesca con fiocina.