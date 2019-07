Nasconde nella stalla due fucili: arrestato 35enne Il giovane si trova ora ai domiciliari

Nasconde due fucili da caccia, beccato dai carabinieri. I militari del Nucleo Operativo di Sapri hanno arrestato in flagranza un 35enne di Celle di Bulgheria, G.G., allevatore incensurato. L’uomo è accusato di detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine e ricettazione.

Durante una perquisizione, eseguita presso un ricovero di animali in uso all’uomo alla frazione Poderia, i militari hanno rinvenuto, nascosti in un’intercapedine realizzata tra una lamiera ed una parete, due fucili da caccia, di cal.12 e 20 entrambi con matricola abrasa. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari. Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte a perizie balistiche per capirne le caratteristiche e la provenienza.