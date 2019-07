Dramma in Cilento: cadavere di un uomo in mare A scorgere il corpo senza vita dei bagnini

Dramma nel pomeriggio di oggi in Cilento: tra Caprioli di Pisciotta e Palinuro. Avvistato in mare un cadavere da alcuni bagnini di uno stabilimento. Allertati la guardia costiera, i carabinieri e i sanitari del 118. La vittima è un 70enne originario della provincia di Caserta.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto l'uomo sarebbe è deceduto per annegamento o per un malore. La moglie del malcapitato, appresa la notizia, ha avvertito un malore. Intanto si indaga per ricostruire la dinamica di quanto successo.