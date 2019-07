Camion in fiamme sull'A2: autista riesce a salvarsi Intervengono i vigili del fuoco. Il rogo tra gli svincoli di Atena Lucana e Sala Consilina

Ancora disagi sull'A2 del Mediterraneo, in seguito agli incidenti di ieri a Pontecagnano e Battipaglia. Camion in fiamme questa mattina tra gli svincoli di Atena Lucana e Sala Consilina in direzione sud, nei pressi delle abitazioni di Atena Scalo. Il conducente è riuscito miracolosamente a salvarsi, a fuoco proprio la cabina. Sul posto sono intervenuti in un primo momento delle persone che con gli estintori hanno così evitato il peggio, in seguito il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Al lavoro anche la polizia stradale di Sala Consilina e i tecnici dell'Anas.